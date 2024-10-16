مدبولي: بدء المرحلة الأولى من الربط الكهربائي بين مصر…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:20 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن اتفاقية حماية الاستثمار التي تم توقيعها بين مصر والسعودية تهدف إلى تبسيط وتسهيل وتحفيز الاستثمارات بين البلدين.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، أن المجلس الأعلى للتنسيق بين مصر والسعودية هدفه الرئيسي هو تقوية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أن القاهرة والرياض ناقشت أمس الثلاثاء ملفات الصناعة، ومتابعة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وأهمها مشروعات الربط الكهربائي بين القاهرة والرياض.

وأكد أن دخول المرحلة الأولى من الربط الكهربائي بين مصر والسعودية إلى الخدمة في مايو المقبل أو يونيو بحد أقصى بقدرة 1500 ميجاوات كربط متبادل، ما يعود بالفائدة على البلدين نظرًا لاختلاف ساعات الذروة بينهما.

وأوضح مدبولي، أن إجمالي قدرة مشروع الربط بين القاهرة والرياض يصل إلى 3 آلاف ميجاوات خلال مرحلتين، نظرًا لأن قدرة المشروع تفوق معدلات الطاقة في دول التعاون الخليجي بالكامل.