رئيس الوزراء: مصنع بيكو يوفر فرص عمل لنحو 650 عامل

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 05:12 مساءً - شاهندة إبراهيم – افتتح رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مجمع بيكو الصناعي الأول.

ويقع مصنع بيكو في مدينة العاشر من رمضان الصناعية ويقام على مساحة إجمالية تبلغ 114 ألف متر مربع، باستثمارات تقدر بـأكثر من 100 مليون دولار.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم إن الحكومة افتتحت 3 مصانع لشركات عمالقة ومنها هاير وميديا، مشيرا إلى بيكو 2 أكبر شركة على مستوى العالم.

ولفت إلى أن الحكومة منحت الشركات العالمية الرخص الذهبية ووفرت أراضي المصانع بالتخصيص المباشر، مشيرا إلى أن أعمال تدشين مصنع بيكو تم الانتهاء منها خلال عام.

وذكر مدبولي أن مصنع بيكو وفر فرص عمل لحوالي 650 عامل ومن المستهدف الوصول إلى 2000 عامل.

وأكد رئيس الوزراء على أن الدولة المصرية تعمل على اجتذاب أكبر عدد ممكن من الشركات العالمية على مستوى جميع القطاعات، مضيفا: ” سنشهد مزيد من الافتتاحات خلال الفترة المقبلة ومنها افتتاح مصنع بوش”.