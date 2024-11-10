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الزمالك يتحرك لتعديل عقد حسام عبدالمجيد

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك ينوي تعديل عقد حسام عبدالمجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

 الزمالك يتحرك لتعديل عقد حسام عبدالمجيد 

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اللاعب يحصل في الوقت الحالي على 4 ملايين جنيهًا تقريبًا، وهناك رغبة لزيادة راتبه السنوي".

وأضاف أمير هشام: "تحرك الزمالك لتعديل عقد حسام عبدالمجيد، يأتي بسبب أهمية وجوده وهناك تخوف من تلقي عروض مغرية للرحيل، خاصةً أنه عنصر أساسي وأصبح لاعبًا دوليًا".
 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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