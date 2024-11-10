نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتحرك لتعديل عقد حسام عبدالمجيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك ينوي تعديل عقد حسام عبدالمجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يتحرك لتعديل عقد حسام عبدالمجيد

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اللاعب يحصل في الوقت الحالي على 4 ملايين جنيهًا تقريبًا، وهناك رغبة لزيادة راتبه السنوي".

وأضاف أمير هشام: "تحرك الزمالك لتعديل عقد حسام عبدالمجيد، يأتي بسبب أهمية وجوده وهناك تخوف من تلقي عروض مغرية للرحيل، خاصةً أنه عنصر أساسي وأصبح لاعبًا دوليًا".

