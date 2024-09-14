: مصر ترسي مناقصة لشراء 20 شحنة غاز طبيعي مسال

دبي - احمد فتحي في السبت 14 سبتمبر 2024 11:08 صباحاً - سكاي نيوز_ قالت مصادر تجارية لرويترز، اليوم الجمعة، إن مصر أرست بالكامل مناقصة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب في الشتاء.

وأضافت أن المناقصة قد تم إرساؤها بعلاوة تتراوح بين 1.70 دولار و1.90 دولار فوق سعر الغاز القياسي في منصة تداول عقود الغاز (تي.تي.إف) الهولندية.

ومن بين الشركات التي فازت في المناقصة -التي طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول الأسبوع الماضي وأغلقت في 12 سبتمبر- توتال إنرجيز وشل وبي.بي وشركة جلينكور لتجارة السلع الأولية.

وتواجه مصر أزمة كبيرة تتعلق بقيام الحكومة المصرية بتخفيف الأحمال وتلجأ إلى قطع التيار الكهربائي، لكن تفاقمت الأزمة مع ارتفاع درجات الحرارة ونقص الغاز المورد للمحطات، الأمر الذي دفع الشركة القابضة لكهرباء مصر للإعلان عن جدول تخفيف الأحمال بالتنسيق مع الأجهزة المحلية حتى يتسنى للمواطنين معرفة توقيتات انقطاعات الكهرباء.

وتوقفت خطة تخفيف أحمال الكهرباء في يوليو الماضي، بعد تعهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بوقفها خلال فصل الصيف، بعد وصول عدد من شحنات الغاز التي تعاقدت عليها البلاد.

وقال مدبولي آنذاك في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة – “إن مجلس الوزراء ناقش اليوم عددا من الملفات الهامة، ومنها أزمة تخفيف الأحمال، مشيرا إلى أن الحكومة تخطط لمعالجة مطالب الطاقة في صيف 2025 باستخدام الطاقة المتجددة.

وأضاف: “نستورد كميات شحنات كبيرة من الوقود لتنفيذ خطة وقف تخفيف الأحمال”.