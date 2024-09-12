تعطل نحو 40% من إنتاج النفط الأمريكي بخليج المكسيك بسبب…

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 سبتمبر 2024 10:11 صباحاً - العربية نت _ قال مكتب السلامة وإنفاذ الاشتراطات البيئية، إن نحو 39% من إنتاج النفط الخام و49% من إنتاج الغاز الطبيعي في منطقة خليج المكسيك بالولايات المتحدة توقف يوم الأربعاء مع اقتراب الإعصار فرانسين من ساحل ولاية لويزيانا.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إن الإعصار فرانسين يتحرك باتجاه الشمال الشرقي مع رياح مستمرة تبلغ سرعتها القصوى 150 كيلومترا في الساعة، ومن المتوقع أن يضرب ساحل لويزيانا بحلول مساء يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وذكر مكتب السلامة وإنفاذ الاشتراطات البيئية أن منتجي النفط على المنصات البحرية أوقفوا إنتاج نحو 675 ألف برميل يوميا من النفط و907 ملايين قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وأضاف المكتب، وهو هيئة تنظيمية، أنه تم إخلاء 171 منصة، أو ما يعادل 46% من إجمالي المنصات البحرية.

ووفقا لبيانات اتحادية، يمثل خليج المكسيك في الولايات المتحدة نحو 15% من إجمالي إنتاج النفط المحلي و2%من إنتاج الغاز الطبيعي.