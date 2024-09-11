المالية: تفعيل المنظومة الرقمية الضريبية اعتبارًا من أكتوبر…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 09:14 مساءً - يارا الجنايني_ أشار أحمد كجوك ، وزير المالية ، إلى أن المنظومة الضريبية الرقمية الجديدة سيبدأ تفعيلها اعتبارًا من أكتوبر القادم، وتتميز هذه المنظومة بالتحول الرقمي الكامل وتجنب التدخل البشري.

وأوضح كجوك أن النظام يتيح للممول إدخال رقم تعريفي خاص به، ليظهر له مباشرةً معلومات حول حقوقه وواجباته، ويتيح له توجيه مستحقاته بسهولة تامة.

وأضاف أن النظام الجديد، الذي تم تطويره بعناية لضمان فعاليته، يعتمد على الربط الكامل بين الجهات المختلفة دون الحاجة للتدخل البشري.

وقال وزير المالية إن هذا النظام يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الدقة والشفافية في التعاملات، مع ضمان أن يكون الممول هو الوحيد القادر على متابعة وتحديد كيفية إدارة مستحقاته، مؤكدًا أن الهدف هو توفير أداة فعالة تسهم في تسريع الإجراءات وتبسيطها، مما يعزز من تجربة الممول ويحقق التوجه نحو بيئة ضريبية أكثر كفاءة وشفافية.