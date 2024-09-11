نعرض لكم الان تفاصيل خبر حسن الخطيب: إجراء المزيد من الإصلاحات المالية لجذب… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 09:14 مساءً - محمد أحمد_ قال المهندس حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، إنه يجري العمل حاليا على المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية للدولة ، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة معدلات التجارة الخارجية إلى جانب تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة العالمية، وذلك خلال ترأسه اجتماع مائدة مستديرة لوفد من كبرى الشركات الألمانية والمصرية العاملة بمختلف القطاعات، بحضور دورت دينجير رئيسة مكتب الرئيس الفيدرالي الألماني.

7 مليارات يورو حجم التبادل التجاري بين مع المانيا

وقال الخطيب أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا يبلغ نحو 7 مليارات يورو، مشيراً إلى أن البلدين يمتلكان كافة المقومات لمضاعفة هذه الأرقام ووصولها لمستويات تعكس العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين.

الخطيب: حريصون على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري المشترك بين القاهرة وبرلين

وشدد الخطيب على حرص الدولة على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري المشترك بين القاهرة وبرلين بما يصب في مصلحة اقتصادي البلدين، ويلبي طموحات الشعبين المصري والألماني على حد سواء.

وأشار وزير الاستثمار إلى تقدير الحكومة المصرية للعلاقات الثنائية التي تربط البلدين لافتا إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات العاملة بالسوق المصري.

ونوه الخطيب بأن تحقيق مستهدفات الدولة يتطلب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الهادفة للتصدير، معربًا عن تطلعه لجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية للعمل بالسوق المصري بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

مصر ترتبط بخطوط للنقل اللوجستي مع قارتي أوروبا وأفريقيا

وأشار إلى أن مصر ترتبط بخطوط للنقل اللوجستي مع دول قارة أوروبا، مع دول القارة الأفريقية إلى جانب توافر العمالة المؤهلة وهو ما يؤهلها لتكون محورا صناعيا وتصديريا على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصاً استثمارية واعدة في مجال الطاقة المتجددة، وذلك في إطار خطط وتوجهات الدولة في هذا الصدد.

ومن جانبها قالت دورة دينجير ، رئيسة مكتب الرئيس الفيدرالي الألماني ، إن مصر تمثل شريكاً اقتصادياً رئيسي لدولة ألمانيا في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، معربة عن تقدير بلادها لفتح الأسواق المصرية أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضافت أن هناك رغبة سياسية قوية لتعزيز العلاقات الثنائية بين برلين والقاهرة، لافتة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من هذه الرغبة السياسية المشتركة في تحقيق مستهدفات البلدين وبما يلبي طموحاتهما.

وبدوره قال حسام هيبة ، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، إنه حان الوقت لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين مصر وألمانيا لاسيما في ظل الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها مصر فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال.

وأشار هيبة إلى الحوافز الضريبية التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، والتي تمثل فرصة متميزة لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر.

وأعرب ممثلو وفد الشركات الألمانية عن تطلعهم لتعزيز التعاون المشترك مع الجانب المصري على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف بدول القارة الأفريقية ، بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي وأسواق دول القارة.

وأشاروا إلى استعدادهم لتوطين المزيد من الصناعات بالسوق المصري والتصدير لأسواق دول القارة الأفريقية وذلك باعتبار مصر بوابة رئيسية للقارة، لافتين إلى إمكانية نقل المزيد من الخبرات الصناعية الألمانية المتطورة للسوق المصري، بالتعاون مع مجتمع الأعمال المصري.