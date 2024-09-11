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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: الإعلان عن حزمة تيسيرات للاستثمار والتجارة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 06:14 مساءً - أحمد عبدالرحمن_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه سيتم الإعلان عن حزمة تيسيرات فيما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الأسبوع المقبل .
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة تعمل على ربط كافة التيسيرات بما تم إعلانه عن السياسات المالية لتصبح مجموعة من الحزم المتكاملة.
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