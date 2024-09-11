رئيس الوزراء: الإعلان عن حزمة تيسيرات للاستثمار والتجارة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 06:14 مساءً - أحمد عبدالرحمن_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه سيتم الإعلان عن حزمة تيسيرات فيما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الأسبوع المقبل .

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة تعمل على ربط كافة التيسيرات بما تم إعلانه عن السياسات المالية لتصبح مجموعة من الحزم المتكاملة.