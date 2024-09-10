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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ووزير المالية غدا للإعلان عن… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 02:13 مساءً - صرح مصدر حكومي لقناة «إكسترا نيوز» اليوم، أن رئيس الوزراء سيجتمع غدا مع وزير المالية لإعلان حزمة من التسهيلات الضريبية الجديدة.
وكشف المصدر الحكومي، أن وزارة المالية ستفتح حوارًا مجتمعيًا لمناقشة التحديات التي تواجه منظومة الضرائب وتعلن حلولًا لها.
وقال المصدر الحكومي إن القرارات الجديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات على المستثمرين.
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