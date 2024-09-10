مال وأعمال

عاجل.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ووزير المالية غدا للإعلان عن…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ووزير المالية غدا للإعلان عن… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 02:13 مساءً - صرح مصدر حكومي لقناة «إكسترا نيوز» اليوم، أن رئيس الوزراء سيجتمع غدا مع وزير المالية لإعلان حزمة من التسهيلات الضريبية الجديدة.

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وكشف المصدر الحكومي، أن وزارة المالية ستفتح حوارًا مجتمعيًا لمناقشة التحديات التي تواجه منظومة الضرائب وتعلن حلولًا لها.

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وقال المصدر الحكومي إن القرارات الجديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات على المستثمرين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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