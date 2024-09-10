معهد الإحصاء يتوقع تباطؤ الاقتصاد الفرنسي مع تلاشي دعم…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 10:12 صباحاً - سي إن بي سي_ توقع معهد الإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، الاثنين ، نمو اقتصاد البلاد في الربع الثالث من العام بفضل دورة الألعاب الأولمبية ، لكن من المتوقع أن يتباطأ قبل نهاية العام.

وأدى توافد السياح على باريس لحضور دورة الألعاب الأولمبية إلى زيادة إنفاق المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وهو ما قدم دعماً للشركات التي تأثرت وسط صراع سياسي في أعقاب انتخابات أفضت إلى برلمان معلق في يوليو.

وفي أحدث توقعاته، قال المعهد إن من المتوقع نمو الاقتصاد 0.4% في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق عندما نما 0.2%، وخفض توقعاته السابقة بأن ينمو 0.5%.

وذكر أنه يتوقع أن تعطي دورة الألعاب الأولمبية دفعة بنسبة 0.3% للاقتصاد لأسباب أهمها مبيعات التذاكر وحقوق البث التلفزيوني وإنفاق السياح على الفنادق والمطاعم.

ويتوقع المعهد أن ينكمش الاقتصاد 0.1% في الربع الأخير مع تلاشي تأثير الأولمبياد وأن تحقق فرنسا نمواً سنوياً بنسبة 1.1%.

غير أن انحسار التضخم سيستمر في تعزيز القوة الشرائية للأسر مما سيساعد في تخفيف بعض ضغوط الإنفاق عليها بعد دورة الألعاب الأولمبية.

ويتوقع المعهد أن يظل التضخم دون اثنين% لبقية العام وأن يصل إلى 1.6% بحلول ديسمبر.