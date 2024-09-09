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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عجز موازنة إسرائيل يسجل 8.3% من الناتج المحلي في أغسطس من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2024 05:08 مساءً - سكاي نيوز _ قالت وزارة المالية في إسرائيل اليوم الإثنين، إن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية قدره 12.1 مليار شيكل (3.24 مليار دولار) في أغسطس، مشيرة إلى زيادة النفقات في ظل استمرار التصعيد في غزة.
وأضافت أن العجز نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الإثني عشر شهرا حتى أغسطس إلى 8.3 بالمئة من 8.0 بالمئة في يوليو ، ومقارنة بهدف يبلغ 6.6 بالمئة لعام 2024 بأكمله.
وذكرت الوزارة أن العجز سيواصل الارتفاع خلال الربع الثالث قبل أن يعود إلى المستوى المستهدف.
ونمت الإيرادات الضريبية في إسرائيل بنسبة 8.1 بالمئة في أغسطس، و1.9 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
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