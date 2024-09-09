وزير التموين يتفقد انتظام عمليات الإنتاج وتوافر السلع…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2024 10:11 صباحاً - دوت الخليج_ تفقد الدكتور شريف فاروق ، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بحضور اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وأحمد عصام معاون الوزير لشئون الاتصال السياسي والشئون البرلمانية.

وكان في استقباله الدكتور فاروق إسماعيل الرئيس غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، الدكتور علاء ناجي- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

واجتمع وزير التموين والتجارة الداخلية بأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة ورؤساء القطاعات بالشركة ، للتأكد من انتظام عمليات الإنتاج بكل الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، والاطمئنان على توافر مخزون كبير من السلع.

وخلال الاجتماع حرص وزير التموين على الاستماع لرؤساء قطاعات الشركات المختلفة بالقابضة للصناعات الغذائية ، سواء شركات الزيوت والبالغ عددها 6 شركات يتبعها 20 مصنع ، وشركات السكر والبالغ عددها 5 شركات ويتبعها 25 مصنع ، اضافة الى 10 شركات مطاحن ومخابز ، و8 شركات مضارب ، و5 شركات للجملة والمجمعات، وايضا عدد 2 شركة للصناعات الغذائية، واخيرا 6 شركات بأنشطة مرتبطة بالصناعات الغذائية.

ومن جهة اخرى اطلع دكتور شريف فاروق، وزير التموين، على خطط تطوير الشركات والمصانع وتحديث خطوط الإنتاج ، مشددا على ضرورة وضع مخطط زمني سريع للانتهاء من خطط التطوير.

وأكد فاروق أهمية استمرار عمليات التطوير وما لها من انعكاس مباشر على جودة السلع المُنتجة والتي يتم تقدميها للمواطنين سواء على بطاقات التموين او سلع حرة من خلال المجمعات الاستهلاكية المنتشرة بكل محافظات الجمهورية.

وأشار إلى ضرورة استمرار تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية بالتعاون مع القطاع الخاص لمواكبة اساليب العرض الحديثة ، لما لها من أهمية كبيرة في طرح السلع بأسعار مخفضة والعمل على ضبط الاسواق من خلال طرح كميات كبيرة من السلع بأسعار منضبطة.

ومن جهته قدم الدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، وأعضاء مجلس الإدارة التحية للسيد الدكتور الوزير ، وأكد ناجي انه جاري العمل بشكل مكثف، والانتهاء من عمليات التطوير للشركات التابعة في كل القطاعات والتأكيد على استخدام احداث وسائل التكنولوجيا عالميا اثناء عمليات التطوير، بما ينعكس على حوكمة وضبط عمليات الإنتاج ويضمن جودة السلع المنتجة من مصانع الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية.