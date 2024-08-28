نعرض لكم الان تفاصيل خبر روساتوم: نسبة تنفيذ محطة الضبعة تصل إلى 30% بنهاية العام… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 28 أغسطس 2024 09:14 مساءً - دوت الخليج_ عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري ، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة ، اجتماعًا مع أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة روساتوم (الوكالة الحكومية الروسية للطاقة الذرية)؛ لاستعراض الموقف التنفيذي لإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية.

جاء ذلك بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، وصباح مشالي نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأندري بيتروف نائب المدير العام لوكالة روساتوم، رئيس شركة “أتوم ستروي إكسبورت” الروسية، وأليكسي جوكوف النائب الأول لرئيس شركة “أتوم ستروي إكسبورت”، وأليكسي كونونينكو نائب رئيس شركة “أتوم ستروي إكسبورت” مدير مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية، والدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والسفير طارق يوسف مدير شئون شرق أوروبا بقطاع الشئون الأوروبية بوزارة الخارجية، وعدد من المسئولين.

وفي مستهل الاجتماع رحّب رئيس الوزراء بالسيد أليكسي ليخاتشوف والوفد المرافق له، مُشيدًا بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين القاهرة وموسكو، وهناك عدد من‎ ‎‫المشروعات الكبرى المشتركة بين البلدين، وعلى رأسها مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، أن مشروع محطة الضبعة النووية يُمثل أهمية ، خاصة في ضوء أنه يأتي في إطار خطة الدولة المصرية لتنويع مصادر الطاقة عبر التوسّع في الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة حتى عام 2030.

وأضاف مدبولي أنه يتابع بصورة دورية التقدم الجاري في مشروع محطة الضبعة النووية، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على تقديم مختلف أوجه الدعم المُمكنة لسرعة تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة “روساتوم” في ضوء ما يُمثله المشروع من أولوية لتوفير الطاقة النظيفة.

بدوره أعرب أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة روساتوم (الوكالة الحكومية الروسية للطاقة الذرية)، عن تقديره ودعمه الدائم لمشروع محطة الضبعة النووية، ونقل تحيات وأطيب التمنيات القلبية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.

وأكد ليخاتشوف أن تنفيذ المشروع يجري على قدم وساق، وفقًا للخطط المُحددة، مُضيفًا أنه من المُخطط الوصول إلى نسبة تنفيذ تبلغ 30% من إجمالي المشروع نهاية العام الجاري.

واستعرض الجهود المبذولة لتنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية ومعدلات الإنجاز بمختلف جوانب المشروع، مُوضحًا أنه أجرى خلال زيارته الحالية إلى مصر مباحثات مع المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لبحث سبل توطين تكنولوجيا الطاقة النووية السلمية؛ بما يدعم مصر على تحقيق مستهدفاتها في مجال الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار المدير العام لشركة “روساتوم” أن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل أولوية قصوي للجانب الروسي، مضيفًا أنه يقوم باتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع وفقًا للتوقيتات المُحددة.

وأعرب عن إعجابه بحجم المنشآت التي شهدها في الساحل الشمالي، وما تعكسه من جهود تقوم بها الدولة المصرية لتطوير تلك المنطقة باحترافية كبيرة.

ومن جانبه أوضح المهندس محمود عصمت ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم خلال الزيارة الحالية لوفد شركة روساتوم مناقشة مختلف أوجه التعاون بين الجانبين المصري والروسي، لاسيما في مجال توطين تكنولوجيا الطاقة النووية السلمية.

وأكد عصمت أن وزارة الكهرباء تعمل على تذليل أي عقبات أو تيسير أي إجراءات خاصة من شأنها الإسراع في تنفيذ المشروع.

وفي غضون ذلك، رحّب أحمد كجوك ، وزير المالية ، بالتعاون القائم بين الجانبين المصري والروسي ، والتقدم المُحقق في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، مُشيداً بالعلاقات المتميزة والاستراتيجية بين مصر وروسيا.

ولفت كجوك اعتزامه اتخاذ جميع الإجراءات المرتبطة بالشق المالي للمشروع، وفقاً لتوجيه السيد رئيس الوزراء في هذا الشأن.

وفي سياق متصل أوضح الدكتور أمجد الوكيل ، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن هيئة المحطات النووية تتابع جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع، مشيداً بالتعاون مع الجانب الروسي في هذا الصدد.

فيما أعرب رئيس شركة روساتوم عن تقديره لرئيس الوزراء وحرصه على دعم المشروع والتزامه بتنفيذ ما تم التوافق عليه، وكذلك تطلعه لتعميق التعاون بين الجانبين في مجال التكنولوجيا النووية السلمية والطاقة الجديدة والمتجددة بصفة عامة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بمتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه خلال الزيارة، معرباً عن تطلعه لاستمرار التنسيق بين الجانبين.

ووجه رئيس مجلس الوزراء المصري باتخاذ مختلف الإجراءات الداعمة لسرعة تنفيذ المشروع وإنجازه وفقاً للتوقيتات المُحددة.