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وزير التموين يوجه بتخصيص أماكن لطرح الخضراوات والفاكهة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين يوجه بتخصيص أماكن لطرح الخضراوات والفاكهة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 25 أغسطس 2024 02:16 مساءً - وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بسرعة تخصيص أماكن داخل المجمعات الاستهلاكية لعرض الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة بالتعاون مع شعبة الخضروات والفاكهة.

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وفي سياق متصل أكد وزير التموين أن هذا الاتفاق بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية مع شعبة الخضروات والفاكهة يأتي في إطار مبادرات تخفيض أسعار السلع المختلفة التي تتبناها الوزارة خلال الفترة الحالية للعمل على ضبط الأسعار والأسواق.

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ومن جهة أخرى وجه الوزير الشركة القابضة بسرعة توفير أماكن لعرض الخضروات والفاكهة بكافة المجمعات الإستهلاكية المناسبة والمجهزة لذلك لصالح الشعبة لطرحها بأسعار مناسبة.

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وأوضح فاروق أن هذه المبادرات التي تتبناها الوزارة سيشعر المواطن بأثرها في القريب العاجل، حيث تم الإتفاق مع شعبة الخضروات والفاكهة على تنفيذ هذا الأتفاق خلال الأسبوع الجاري بما يساهم في تقليل حلقات التداول والتكاليف الإضافية، بحيث يتم عرض الخضروات والفاكهة مباشرًة من أسواق الجملة داخل المجمعات الاستهلاكية بما ينعكس على أسعار السلع للمستهلك النهائي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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