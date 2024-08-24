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الولايات المتحدة تشتري ما يقرب من 2.5 مليون برميل من النفط…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الولايات المتحدة تشتري ما يقرب من 2.5 مليون برميل من النفط… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 24 أغسطس 2024 06:14 مساءً - العربية نت _ قالت وزارة الطاقة الأمريكية أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة اشترت ما يقرب من 2.5 مليون برميل من النفط للمساعدة في إعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بعد أكبر عملية سحب على الإطلاق من احتياطي الطوارئ في عام 2022.

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وأضافت أنه سيتم تسليم حوالي 800 ألف برميل شهريا من النفط الخام عالي الكبريت نسبيا، إلى موقع الاحتياطي في برايان ماوند بولاية تكساس من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار من العام المقبل.

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وقالت الوزارة إن التعاقد لشراء نفط بقيمة تزيد عن 180.3 مليون دولار مُنح لشركة ماكواري كوموديتيز تريدينغ.

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وقالت الوزارة في 12 أغسطس إنها تعتزم شراء ما يصل إلى 6 ملايين برميل بمعدل 2 مليون برميل شهريا من يناير إلى مارس، ولم ترد على الفور على استفسار حول ما إذا كان من الممكن شراء 3.5 مليون برميل المتبقية لموقع برايان ماوند للتسليم في تلك الفترة الزمنية.

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وتعمل إدارة الرئيس جو بايدن على إعادة ملء الاحتياطي ببطء بعد أن باعت 180 مليون برميل من المنشأة في عام 2022 للسيطرة على أسعار البنزين بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وقالت وزارة الطاقة إن الإدارة أعادت حتى الآن شراء أكثر من 47 مليون برميل، بمتوسط ​​سعر 76.89 دولار للبرميل، وهو ما يقل بنحو 18 دولارا عن متوسط ​​سعر 95 دولارا للبرميل الذي باعت به النفط في عام 2022.

 

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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