بعد غياب طويل.. ”ذا فويس” و”ذا فويس كيدز” يعودان من جديد لإشعال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 01:29 مساءً - بعد توقف دام خمس سنوات، فاجأت مجموعة قنوات MBC جمهورها بإعلان عودة برنامج المواهب الشهير "ذا فويس، أحلى صوت"، إلى جانب نسخته الخاصة بالأطفال "ذا فويس كيدز" ما أشعل حماس عشاق برامج اكتشاف النجوم في الوطن العربي.

الإعلان الرسمي جاء عبر برنامج "صباح الخير يا عرب" حيث كشف الإعلامي هاني الحامد عن قرب انطلاق الموسم الجديد، مؤكدًا أن التحضيرات تسير على قدم وساق، وأن باب المشاركة سيفتح قريبًا.

وقال الحامد مخاطبًا الجمهور: "رجعنا لكم بالذاكرة لأجواء ذا فويس، والآن الفرصة متاحة لكل من يملك الموهبة ليكون جزءًا من هذا الحلم، استعدوا بأصواتكم، لأن قد يكون أحدكم صاحب اللقب القادم".

البرنامج، الذي توقف عرضه منذ 2020 بعد موسمه السادس، يعود وسط توقعات بأن يكون أكثر تميزًا، سواء من حيث التغييرات في لجنة التحكيم، أو مستوى المتسابقين الجدد.

ومن المنتظر أن يشهد الموسم المرتقب تجديدات كبيرة تضفي عليه طابعًا عصريًا، مع الحفاظ على روح المنافسة التي أحبها الجمهور.

يذكر أن آخر موسم من "ذا فويس" شهد مشاركة أسماء بارزة في لجنة التحكيم، مثل راغب علامة، مصطفى قمر، وحمادة هلال، إلى جانب تغييرات في قواعد اللعبة، مثل إمكانية "خطف" المواهب من الفرق المنافسة دون قيود، وتطوير شكل المسرح ليقترب من النسخة البريطانية.

كما مر على البرنامج عدد من كبار النجوم مثل كاظم الساهر، عاصي الحلاني، صابر الرباعي، وتامر حسني، الذين ساهموا في تخريج أصوات مميزة لا تزال تلمع على الساحة حتى اليوم.