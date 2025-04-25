«بنحب نشتغل مع بعض».. احمد حاتم يتحدث عن علاقته بـ هنا الزاهد

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان احمد حاتم عن علاقته بالفنانة هنا الزاهد، وحقيقة شائعة ارتباطهم، وذلك خلال لقاءه مع الإعلامية سارة دندراوي على قناة العربية في فقرة 25 سؤال.

علاقة أحمد حاتم وهنا الزاهد

وقال احمد حاتم: أنا وهنا مش أكثر من صحاب وبنحب نشتغل مع بعض، ولو حد شافنا بنتعامل مع بعض هيعرف إن ده أي كلام، ولو كان في أي صحة للإشاعات دي أكيد كانت هتبان للناس وهيعرفوا.

اعمال جمعت احمد حاتم وهنا الزاهد

يعد فيلم “عاشق” ليس التعاون الأول بين كل من أحمد حاتم والفنانة هنا الزاهد، وجمعهما عدة أعمال مميزة أثرت على الساحة الفنية، كان اخرهم مسلسل “إقامة جبرية”، وايضا "أنا وهي" الذي قدماه في بطولة مشتركة عام 2022، والعمل كان بطولة كل من ميرهان حسين، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، وسليمان عيد، المسلسل من تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبدالعزيز، مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، الذي قدمت هنا الزاهد بطولته وعُرض في عام 2021.

كما شاركا في فيلم "الغسالة"، الذي دارات أحداثه في إطار كوميدي فانتازي، شارك في بطولة الفيلم كل من محمود حميدة، شيرين رضا، محمد سلام، وأحمد فتحي، فيلم قصة حب الذي حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه في 2019 بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي رومانسي، شارك به حنان سليمان، ياسر الطوبجي، علا رشدي، فرح يوسف، وفراس سعيد، والفيلم من تأليف عثمان أبو لبن وأماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

اخر اعمال احمد حاتم

وكان اخر اعمال احمد حاتم هو فيلم حسن المصري، وجسد شخصية مسؤول حراسات يتعرض لمهمة انتحارية تؤدي إلى فقدانه حاسة السمع، ويعيش قصة حب مع دياموند بو عبود التي تلعب دور صاحبة الشركة التي يعمل بها، كما يتورط مع إحدى العصابات وتجار السلاح مع تتابع الأحداث.

وايضا شارك أحمد حاتم فى رمضان 2025 كضيف شرف بمسلسل إخواتي، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، حول 4 شقيقات هن نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي، وهن مترابطات وعلاقتهن جيدة، ولكن تحدث مفاجأة تقلب مجرى الأحداث وتسبب أزمات بينهن.

كما شارك في مسلسل عمر أفندي ودارات أحداثه في فترة زمنية قديمة تعود إلى فترة الأربعينيات، ويعيش خلاله أحمد حاتم قصة حب مع آية سماحة التي تجسد دور الراقصة زيزي، فيما تلعب رانيا يوسف دور دلال وهي صاحبة بنسيون ضمن أحداث المسلسل.