القاهرة - محمد ابراهيم - شارك أحمد الشامي، صورة من كواليس أحدث أعماله مسلسل «صفحة بيضا»، والذي يشاركه في بطولته الفنان حنان مطاوع، وذلك استعدادا لانطلاقته خلال الفترة المقبلة في يناير الجاري.

أحمد الشامي يكشف عن كواليس مسلسل «صفحة بيضا»

ونشر الشامي عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام» أبرز كواليس تصوير مشاهد مسلسل «صفحة بيضا»، وظهر مع النجمة حنان مطاوع، ومن المتوقع أن تشهد الأحداث الكثير من التفاصيل المثيرة والمشوقة.

مواعيد عرض مسلسل صفحة بيضا

يبدأ العرض يوم الأحد المقبل الموافق 19 من يناير الجاري، عبر شاشة ON، وذلك في تمام الساعة الـ 7:00 مساء.

أحداث مسلسل صفحة بيضا

تدور أحداث مسلسل صفحة بيضا، حول شخصية تدعى «ضي»، التي تجسدها حنان مطاوع، وتخوض رحلة غامضة بعد أن تجد نفسها متهمة بجريمة قتل، وبينما يطاردها من يسعى إلى التخلص منها، تجد نفسها مضطرة إلى الاختباء حتى تتكشف الحقيقة.

أبطال مسلسل صفحة بيضا

ويشارك في بطولة مسلسل صفحة بيضا: وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، نور محمود، عمر الشناوي، أحمد الشامي، ميمي جمال، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، كريم عبد الخالق، أحمد وإلى، وحسن العدل، تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن.

آخر أعمال أحمد الشامي

وكان آخر أعمال أحمد الشامي هو مسلسل رقم سري بطولة كل من ياسمين رئيس، صدقي صخر وناردين فرج وعمرو وهبة ونادين وأحمد الرافعي ورامي الطمباري، وغيرهم من الفنانين، ومن إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وايضا شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل" صيد العقارب" الذى عُرض ضمن دراما رمضان الماضى، بطولة رياض الخولي، غادة عبدالرازق، وسيمون، ومحمد علاء، وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.