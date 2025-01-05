نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل تعاون محمود عليم شاعر "هيجيلي موجوع" مع عمرو مصطفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الشاعر محمود عليم، عن أغنية جديدة بالتعاون مع الملحن عمرو مصطفى، وقد ذلك من خلال منشورا عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وكشف الشاعر محمود عليم، خلال بيان صحفي، أن الأغنية التي يتعاون بها مع الفنان عمرو مصطفى، هي قريبة من "هيجيلي موجوع"، لكن بطريقة الأخير المميزة بالجيتار والتوزيع الخاص به، مؤكدا أن التعاون بينهما في أكثر من أغنية.

ويعد تعاون عليم، مع عمرو مصطفى هو الأول علي الإطلاق، والأغنية تصنف درامية، حسب تصريحات الشاعر.

و يشار إلي أن الشاعر محمود عليم، قد حصل علي جائزة "بيلبورد" العالمية، كأفضل شاعر عن "هيجيلي موجوع"، فضلا عن حصول الأغنية علي لقب "أغنية العام" ل ٢٠٢٤.

وكانت أولى أغاني محمود عليم، مع تامر عاشور أيضا الذي يعتبره الأول تميمة الحظ له، من خلال أغنية "تيجي نتراهن"، كما إنه تعاون مع عدد من الملحنين والمطربين المعروفين بالفترة الأخيرة، من بينهم تامر حسني بعنوان "سجل يا تاريخ"، ومن المفترض أن يشارك عدد من النجوم بالفترة المقبلة من بينهم تعاون جديد مع أحمد سعد ورامي جمال وغيرهم.