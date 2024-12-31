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أحمد جودة - القاهرة - عاجل..وفاة السيناريست بشير الديك بعد صراع مع المرض عن عمر 80 عاما

السيناريست الكبير بشير الديك، أحد أعلام السينما المصرية، غادر عالمنا منذ قليل عن عمر يناهز الـ80 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض وإقامته في العناية المركزة خلال الفترة الماضية.

وقد أعلنت ابنته شقيقه عن ذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الفيسبوك وكتبت:" ولا نقول إلا ما يرضي الله، عمي بشير الديك في ذمة الله، اللهم ارحمه واغفر له واجعل مرضه شفيعًا له واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

وقد ترك بشير الديك بصمة فنية خالدة من خلال أعماله السينمائية المميزة، التي أثرت الشاشة الكبيرة وألهمت أجيالًا من صناع السينما.

عن بشير الديك:

تميز بشير الديك بقدرته الفريدة على تجسيد واقع المجتمع المصري ونبضه، حيث مزج في أعماله بين القضايا الاجتماعية والإنسانية، مع إبراز الجانب الإنساني للشخصيات، غالبًا ما تحمل أعماله رسائل واقعية صادقة تتفاعل مع قلوب الجمهور، مثل أفلام "الحريف" و"ضد الحكومة" وغيرها من الأعمال التي تُعد بصمات خالدة في تاريخ السينما المصرية.



نشأته في قرية بسيطة انعكست على نظرته للأحداث اليومية، ما جعل منه صوتًا سينمائيًا يعبر عن مشاعر وأحلام الإنسان العادي، ويمثل الفن في أنقى صوره الإنسانية.

حيث استطاع من خلال أعماله أن ينقل نبض الشارع ويعكس تطلعات وآلام المجتمع المصري، حيث تتميز كتاباته وإخراجاته بالعمق الإنساني والجرأة في تناول القضايا الاجتماعية والسياسية التي تلامس حياة الناس.

إرثه الفني لا يزال حاضرًا، فقد قدم للسينما المصرية أفلامًا خالدة، مثل "الحريف"، و"ضد الحكومة"، و"كتيبة الإعدام"، وهي أعمال تعكس قوة السرد وصدق الرؤية التي جعلت منه نموذجًا فريدًا في السينما العربية.

تقدير الجمهور والنقاد لأعماله لا ينبع فقط من موضوعاتها الواقعية، بل أيضًا من أسلوبه الفني البسيط والراقي، الذي يبرز قدرته على استلهام الأفكار من الناس والعودة إليهم بفن حقيقي يمس حياتهم اليومية.

كما يُعد رحيله خسارة كبيرة للمشهد الفني المصري والعربي. رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان.