نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز مباريات كأس مصر اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستكمل اليوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025، منافسات دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر، بإقامة 4 مباريات غاية في القوة والندية.

مواعيد مباريات يوم الجمعة في كأس مصر

-الجونة ضد القناة.. تقام المواجهة على أرضية ملعب خالد بشارة، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مصر وفلسطين.

-فاركو والترسانة.. من المقرر أن تقام على أرضية ملعب المكس "حرس الحدود"، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مصر وفلسطين.

-إنبي وحرس الحدود.. تنطلق أحداث المواجهة المرتقبة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مصر وفلسطين، على أرضية ملعب بيتروسبورت.

-طلائع الجيش والأوليمبي.. في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا تقام المباراة على أرضية ملعب الجهاز الرياضة العسكري.