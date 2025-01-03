موعد مباراة إنبي وحرس الحدود في كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد إنبي لخوض مواجهة نارية أمام حرس الحدود، في إطار منافسات مسابقة كأس مصر، لموسم 2024-2025.

موعد مواجهة إنبي وحرس الحدود في بطولة كأس مصر

ويستضيف ملعب بيتروسبورت المواجهة القوية بين إنبي وحرس الحدود، ضمن فعاليات دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر.

من المقرر، أن تقام المواجهة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مصر وفلسطين، والثالثة والنصف بتوقيت السعودية وقطر، والرابعة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.