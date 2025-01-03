ياسمين الخطيب توضح حقيقة زواجها “سراً”

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 11:51 صباحاً - ردت الإعلامية المصرية الشهيرة ياسمين الخطيب على الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول زواجها الخامس “سراً” من شخص “مجهول ومتزوج”، مؤكدة أن زواجها “معلن وليس سرياً”، وأنها ليست الزوجة الثانية.

وفي منشور لها عبر “فيسبوك”، قالت ياسمين: “أشكر جميع الأحباء الذين هنأوني على زواجي، وأود أن أوضح أن زوجي ليس متزوجاً كما زعم البعض، وزواجنا ليس سرياً”.

وأضافت: “تم إخفاء صورته بناءً على رغبته، لأنه ببساطة يفضل الابتعاد عن الضجة ويكره الأضواء”.

وكانت ياسمين قد أثارت اهتمام منصات التواصل الاجتماعي عندما أعلنت في بداية العام الجديد، وتحديداً في الأول من يناير، عن زواجها عبر صفحتها على “فيسبوك”، حيث نشرت صورة لزوجها مع إخفاء وجهه بقلب أحمر، مرفقة بكلمة “زواج”.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيجة هي الخامسة في حياة الإعلامية المصرية، حيث سبق لها الزواج أربع مرات، من بينها زواجها من المخرج خالد يوسف.