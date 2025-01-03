ميغان ماركل تعود إلى “نتفلكس” ببرنامج واقعي جديد

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 11:51 صباحاً -

أعلنت ميغان ماركل عن عودتها إلى منصة “نتفلكس” من خلال برنامجها الواقعي الجديد بعنوان “With Love, Meghan”، والذي من المقرر أن يُطلق في 15 يناير المقبل، وفقًا لما ذكرته المنصة الشهيرة.

وصف البرنامج بأنه “مسلسل ملهم” يعيد تصور برامج أسلوب الحياة من خلال دمج النصائح العملية مع المحادثات الصريحة. يهدف العرض إلى تقديم تجربة مريحة وممتعة للحياة اليومية، حيث تشارك ميغان نصائحها الشخصية مع مجموعة من الأصدقاء، من بينهم الشيف المعروف روي تشوي، والممثلة ميندي كالينج، وصاحبة المطاعم أليس ووترز.

في المقطع الدعائي الأول، ظهرت ميغان وهي تطبخ مع أصدقائها وتستمتع بلحظات عائلية مع الأمير هاري، حيث أكدت في تعليق صوتي: “نحن لا نسعى للكمال، بل نسعى للفرح. الحب يكمن في التفاصيل”.

يتزامن إطلاق البرنامج مع عودة ميغان إلى إنستغرام من خلال حساب جديد، حيث نشرت فيديو يوثق لحظة رمزية على شاطئ كاليفورنيا مع بداية العام 2025، مشيرة إلى فصل جديد في حياتها.