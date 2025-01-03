الرياضة

دوناروما يعود إلى تدريبات باريس سان جيرمان

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أحمد جودة - القاهرة - عاد الحارس الإيطالي ​جيانلويجي دوناروما​ حارس مرمى ​باريس سان جيرمان​ للتدريبات بعد إصابته في الوجه.

دوناروما يعود إلى تدريبات باريس سان جيرمان

ونشر المكتب الصحفي للنادي الباريسي مقطع فيديو يظهر فيه الإيطالي وهو يتدرب، وعلى الرغم من ذلك، لا تزال ندبة واضحة ظاهرة على وجهه.

وخلال مباراة ضد موناكو انتهت بالتعادل تعرض الحارس الدولي الإيطالي لإصابة مُروّعة عندما داس أحد الخصوم على وجهه مباشرة. ونتيجة لذلك، أصيب بجرح واضطر لمغادرة الملعب.

وتم منعه من التدريب لمدة أسبوعين بعد أن تم غرز وجهه عدّة غرزات طبيّة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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