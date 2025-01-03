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أحمد جودة - القاهرة - عاد الحارس الإيطالي ​جيانلويجي دوناروما​ حارس مرمى ​باريس سان جيرمان​ للتدريبات بعد إصابته في الوجه.

دوناروما يعود إلى تدريبات باريس سان جيرمان

ونشر المكتب الصحفي للنادي الباريسي مقطع فيديو يظهر فيه الإيطالي وهو يتدرب، وعلى الرغم من ذلك، لا تزال ندبة واضحة ظاهرة على وجهه.

وخلال مباراة ضد موناكو انتهت بالتعادل تعرض الحارس الدولي الإيطالي لإصابة مُروّعة عندما داس أحد الخصوم على وجهه مباشرة. ونتيجة لذلك، أصيب بجرح واضطر لمغادرة الملعب.

وتم منعه من التدريب لمدة أسبوعين بعد أن تم غرز وجهه عدّة غرزات طبيّة.