تحذير من تامر حسني للأردنيين بسبب عمليات نصب

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 11:51 صباحاً - نفى الفنان المصري تامر حسني الأخبار المتداولة مؤخرًا حول تنظيم حفل غنائي له في الأردن، محذرًا جمهوره الأردني من محاولات النصب التي تتم باسمه.

وكتب تامر حسني عبر خاصية “القصص” في حسابه على إنستغرام: “تعلن شركة تي إتش بروداكشن أنه لا توجد أي تعاقدات أو حفلات للفنان تامر حسني في المملكة الأردنية الهاشمية خلال عام 2025”.

وأضاف: “أي ترويج لحفلات يجب أن يتم فقط من خلال المنصات الرسمية الخاصة بالفنان على وسائل التواصل الاجتماعي”.

كما أكد أن الشركة غير مسؤولة عن أي تذاكر تُباع أو تُسوّق لأي حفلات غير معلنة للفنان تامر حسني في الأردن.

وكان تامر حسني قد حضر مؤخرًا دعوة فريق عمل مسرحية “الباشا”، حيث شاهد أحد عروضها في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر تامر مقطع فيديو عبر إنستغرام يظهر فيه وهو يستمتع بالعرض مع الجمهور، ثم صعد إلى المسرح ليحيي الأبطال والجمهور.

وكتب في تعليقه: “مليون مبارك لحبيبي وأخي النجم الكبير كريم عبد العزيز، بفنه وأخلاقه وروحه الجميلة”.