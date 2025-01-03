أوليفر كان ينوي شراء نادٍ فرنسي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 11:51 صباحاً - كشف أوليفر كان، أسطورة بايرن ميونخ، عن مفاوضات أولية تستهدف الاستحواذ على نادي بوردو الفرنسي.

ويعاني بوردو من صعوبات مالية كبيرة، أودت به للهبوط إلى الدرجة الرابعة، بعد وضع النادي تحت حراسة قضائية لسد فجوة مالية بقيمة 100 مليون يورو.

وقال كان في تصريح لصحيفة “بيلد” الألمانية: “المناقشات المتعلقة بالاستحواذ المحتمل مع بوردو لا تزال في مرحلة أولية.. ليس هناك ما يمكن قوله في الوقت الحالي”.

جدير بالذكر، أن بوردو سبق له التتويج بلقب الدوري الفرنسي 6 مرات.