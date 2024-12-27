"بنفكر في 3 أجزاء".. عمرو سعد يرد على شائعات خلافه مع محمد سامي

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أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان عمرو سعد منذ قليل، صورة جمعته مع المخرج محمد سامي، بعد ما تردد شائعات بشأن وجود خلافات بينهما تسببت في توقف تصوير مسلسل سيد الناس، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلق عمرو سعد على صورته مع محمد سامي قائلًا: "لمن يقول إننا مختلفين، بالعكس أنا وسم سم متفقين، متشاركين، علي الشغل سهرانين، وببنطلونات البيجاما، بأمر الله مسلسل سيد الناس أقوى مسلسل 2025، 2026، 2027، لأننا بنفكر في 3 أجزاء".

تفاصيل مسلسل “سيد الناس”

تدور قصة مسلسل سيد الناس حول شيقيان في إطار تشويقي بإحدى قرى الصعيد حيث يظهر عمرو سعد، يعمل على نصرة المظلوم بعدما يواجه العديد من التحديات، ويدعي الجارحي اما اخيه عفيفي يريد أن يستولى على حقوق الناس، مما يجعلهم يدخلان في مشاكل كثيرة خلال أحدث العمل.

ابطال مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس، يشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم: عمرو سعد، إلهام شاهين، خالد الصاوي، محمد شاهين، طارق النهري، غادة عادل، وتواصل الشركة المنتجة ترشيح باقي الفنانين للمشاركة في بطولة العمل.