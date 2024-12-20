شريف حافظ يسترجع ذكرياته عن دوره في "سره الباتع" عبر الفيسبوك

القاهرة - محمد ابراهيم -

قام الفنان الشاب شريف حافظ بمشاركة مجموعة من الصور من مسلسله الشهير "سره الباتع" عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، مُستعيدًا ذكرياته مع دوره المؤثر في العمل الذي لاقى إعجاب الجمهور والنقاد على حدٍ سواء.

وأرفق شريف الصور بتعليق مليء بالاعتزاز قائلًا: "بوشار أو بشار بلسان أهل المقاومة، من أكثر الأدوار اللي حبيتها".

و هذا المنشور لاقى تفاعلًا واسعًا بين متابعيه، الذين أشادوا بأدائه وأثنوا على قدرته الفائقة على تجسيد شخصية مليئة بالعمق والتعقيد.

دور شريف حافظ في "سره الباتع"

في العمل الذي أخرجه خالد يوسف، تألق شريف حافظ بدور "بشار"، الشخصية التي عكست نضال أهل المقاومة ضد الاحتلال في سياق درامي تاريخي مؤثر. واستطاع شريف أن يجسد معاناة وآمال تلك الحقبة بحرفية عالية، جعلته محط أنظار الجمهور والنقاد. وقد وصف كثيرون هذا الدور بأنه نقلة نوعية في مسيرته الفنية، حيث أثبت قدرته على أداء أدوار ثقيلة ومليئة بالتحديات.

التطور المهني لشريف حافظ



بدأ شريف حافظ مسيرته الفنية بخطوات واثقة، حيث شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي جعلت منه وجهًا مألوفًا على الشاشة. وعلى مدار السنوات الماضية، عمل شريف على تطوير أدواته التمثيلية من خلال اختيار أدوار متنوعة لا تقتصر على لون فني واحد.

و كان عام 2023 محطة بارزة في مسيرته، حيث تألق في "سره الباتع"، الذي حظي بنسبة مشاهدة مرتفعة. لم يتوقف شريف عند ذلك، بل واصل السعي نحو تقديم شخصيات مختلفة تلبي تطلعاته كممثل موهوب. وقد أظهر انفتاحه على خوض تجارب جديدة، سواء في الدراما الاجتماعية أو التاريخية، مما عزز من مكانته كممثل شاب يطمح لمزيد من النجاحات.

ومع تزايد شعبيته، أصبح شريف نموذجًا يُحتذى به لجيل الشباب في عالم التمثيل، خاصة مع التزامه بتقديم أدوار تحمل رسائل إنسانية ومجتمعية هادفة.