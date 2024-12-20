القاهرة - محمد ابراهيم - خاص للفجر الفني: "كريم قاسم عن فيلم" مادونا" تجربة مختلفة وعامل الوقت كان أصعب شئ في الكواليس"



كشف الفنان كريم قاسم، عن مشاركته في فيلم "مادونا" كفنان ومنتج للفيلم، وجاء ذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.



وفي تصريح خاص للفجر الفني تحدث كريم قاسم عن كواليس العمل: "فيلم مادونا شاركت فيه كممثل وكمنتج، وأول ما جالي الدور عجبني جدًا واشتغلنا على السيناريو وطورنا منه، وصورنا في إسكندرية وكانت تجربة عظيمة".

كما كشف لنا عن سبب حماسه للدور قائلًا:" شدني فكرة العالم ده، عالم مختلف تمامًا وعمر ما جتلي الفرصة إني أعمل حاجه زي كدا".



و روى لنا أصعب المشاهد التي واجهته أثناء، تصوير الفيلم وكواليسه قائلًا: "لم يكن هناك صعوبة سوى عامل الوقت التي يجب ان ننتهي من تصوير العمل في 3 أيام، و إننا كنا بنصارع الوقت ديه كانت أصعب حاجة".

دور كريم قاسم بفيلم "مادونا"

يقوم كريم بدور أب لاتيني، وكريم قاسم وعبد العزيز مخيون يمثلوا معضلة في الفيلم، وطرف منهم وهو كريم قاسم يمثل فكرة الأغلبية وهي فكرة ان هذه الأشياء مممتلكات عامة، وان قدسية المكان تأتي من الناس التي تذهب لتصلي فيه ليس من الأيقونات الموجودة، على عكس عبد العزيز مخيون وهو رئيس الدير ومن وجهة نظره ان هذه الأشياء ليست ملكنا لنتحرك بها بحرية وهذه الأشياء يتوجب ان تكون في الكنيسة نحافظ عليها.

أحداث فيلم “مادونا”

وتدور أحداث الفيلم داخل أحد الأديرة الكاثوليكية اللاتينية في الإسكندرية حين تتحول جريمة سرقة لوحة أثرية إلى معضلة فكرية بين كاهنين يسوعيين. بينما تتجه الشكوك نحو طاهية الدير التي تحتاج ابنتها إلى عملية جراحية لا تستطيع تحمل تكاليفها.

فريق عمل وصناع فيلم “مادونا”

فيلم Madonna من إخراج جون فريد زكي ويشاركه التأليف أبانوب نبيل، ومن بطولة عبد العزيز مخيون وكريم قاسم وجورج ساسين، وإنتاج كريم قاسم وأدولف العسال، وبدعم من السفارة الأمريكية بالقاهرة ومعهد جوتة والمركز البريطاني بالإسكندرية، مدير تصوير فيلوباتير مراد ومونتاج سارة عبدالله.