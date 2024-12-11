نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رجب يعلن بدء تصوير مسلسل "الحلانجي".. رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان محمد رجب عن بدأ تصوير أحدث اعماله الدرامية، والتي تحمل اسم "الحلانجي"، والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان المقبل 2025، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث كتب "رجب":" بسم الله توكلنا على الله مسلسل الحلانجي رمضان 2025، إنتاج أستاذ ممدوح شاهين تأليف محمود حمدان،إخراج معتز حسام".

أبطال وصناع مسلسل "الحلانجي"

ويشارك في مسلسل الحلانجي: محمد رجب، محمود قابيل، أيتن عامر، عبير صبري، محمد لطفي، هالة فاخر، أحمد وفيق، دانا حلبي، طارق صبري، ميمي جمال، إيناس النجار، وإبراهيم السمان، والعمل من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام، وإنتاج ممدوح شاهين.

أحداث مسلسل "الحلانجي"

ويقدم محمد رجب خلال الأحداث شخصية نصاب يدعي طه الحلانجي وهو يتمتع بهذه الصفة بكل أموره في الحياة، ولا يتناول جانب الشر أو تدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث، مثلما اعتاد تقديمه، والمسلسل مكون من 30 حلقة، وهو من نوعية الأعمال الاجتماعية اللايت.