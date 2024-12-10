بعد 16 عاماً.. أبطال "العشق الممنوع" يجتمعون في عمل فني جديد تعمل شركة الإنتاج Amirler Film خلال الفترة الحالية على إنتاج فيلم وثائقي يحمل عنوان سلجوق بيك: الرجل الإي إقرأ المزيد

تعمل شركة الإنتاج "Amirler Film"، خلال الفترة الحالية، على إنتاج فيلم وثائقي يحمل عنوان "سلجوق بيك: الرجل الإيجابي"، يتحدث عن السيرة الذاتية للنجم التركي القدير سلجوق يونتام، المعروف بدوره الشهير "عدنان بك" في مسلسل "العشق الممنوع".

يركز العمل على إنجازات سلجوق يونتام المهنية الفنية، وأبرز المشاريع التي قدمها خلال مسيرته كاملة، ويأتي الفيلم تحت إشراف المنتجين حسن أدالي وإلكر سافاشكورت، فيما سيتولى إخراج الفيلم إلكر سافاشكورت، بينما سيتولى كتابة السيناريو محمد كالا.

وسيتم تصوير الفيلم الوثائقي في مواقع متنوعة تشمل برلين، لندن، كولن، بودروم، قبرص، أنقرة، وإسطنبول، يمتد الفيلم على مدار 100 دقيقة، ويتضمن الفيلم شهادات حصرية لعدد من أبرز الأسماء الذين عملوا مع يونتام، أو تأثروا بمسيرته، مثل بيرين سات، هازال كايا، وهما النجمتان اللاتي شاركا معه بطولة مسلسل "العشق الممنوع" الذي أُنتج عام 2008 ويعتبر الفيلم الوثائقي عودة لتجمعهم مرة أخرى، ويشارك في الفيلم الوثائقي أيضاً هلال سارال، أوكتاي كاينارجا، ومحمد أصلانتوغ، كما يشارك آخرون مثل هالدون دورمان، بولنت أورتاجيل، زوهال أولجاي، ومصطفى دنيزلي، ما يجعل العمل محطة فنية مرتقبة للجمهور.

ويعتبر الفنان التركي الكبير سلجوق يونتام أحد أعمدة الدراما التركية، ويظل دوره كـ"عدنان بيك" في مسلسل "العشق الممنوع" من أبرز ما قدم، حيث جسد شخصية رجل أعمال يتزوج فتاة تصغره بعقود، بينما تدخل زوجته الشابة "سمر"، التي لعبت دورها بيرين سات، في علاقة عاطفية مع ابن شقيقه "مهند"، ما يقود إلى أحداث درامية مؤثرة ظلت محفورة في أذهان المشاهدين.

من المتوقع أن ينتهي تصوير الفيلم الوثائقي قريباً ليُعرض بشكل حصري على إحدى المنصات الرقمية، حيث ينتظره الجمهور بشغف لرؤية كيف سيُعرض الجانب الآخر من حياة ومسيرة الفنان الكبير سلجوق يونتام.