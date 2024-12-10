نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص للفجر الفني الفنانة اللبنانية مها فتوني تكشف عن أمنيتها لعام 2025: "السلام والطمأنينة هو كل ما أتمناه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعربت الفنانة اللبنانية مها فتوني في تصريح خاص لموقع دوت الخليج الفني، عن أمنيتها للعام 2025، مؤكدة أن طموحها يتجاوز حدود العمل الشخصي ليحمل رسالة إنسانية عميقة.

قالت مها"أمنيتي لعام 2025 هي أننا نعيش بسلام وطمأنينة، وده كافي لوحده بالنسبة لي."

وعن مدى استعدادها للقيام بخطوات جريئة لتحقيق أمنيتها، صرحت:

"أكثر جرأة ممكن أعملها هو أني أنزل أغاني مختلفة جداً عن خطي المعتاد. أحياناً الجرأةفي الفن هي الطريق لإيصال الرسائل المهمة."

آخر أعمال مها فتوني

والجدير بالذكر أن آخر أعمال مها فتوني أغنية مع السلامة،والتي حازت على اعجاب الجمهور في الوطن العربي