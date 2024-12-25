هل يعود سيد عبد الحفيظ لمنصب مدير الكرة؟.. طالع التفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن تطورات مثيرة بشأن ملف مستقبل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي والذي رحل منذ فترة طويلة وتولى المهمة خالد بيبو وبعد ذلك محمد رمضان كمدير رياضي قائم بأعمال مدير الكرة.

هل يعود سيد عبد الحفيظ لمنصب مدير الكرة؟

وقال عبدالحفيظ ببرنامج اللعيب عبر قناة mbc masr: "أنا اتكلمت في الموضوع ده كتير بالنسبة لعودتي لمنصب مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وبشوف أن كابتن خالد بيبو أدى أداء كويس وارقام كانت كويسة جدا والفريق بيقدم شكل حلو وخدوا السوبر المصري".

وتابع: "وادوا أداء جيد قدام باتشوكا صحيح مكنش في توفيق لكن كسبوا قبلها العين الإماراتي في بطولة خاصة وماشيين كويس في بداية الدوري والأهم الأهلي يكسب يوم الخميس من غير سيد أو بيه لأن نقطة هتوصلك للنقطة 11 من بدري ولسه فاضل ماتش مؤجل".

واختتم: "والأفراد بقي مين موجود ومش موجود ودي مش سياسة النادي الأهلي ولا اولوياته المهم مصلحة الفريق والنادي والكيان والناس اللي شغاله بشكل هايل كمان والتوفيق طبعا واهتمامهم الآن بمباراة المصري ومنصب مدير الكرة كانت مرحلة في حياتي وانتهت وأديت بشكل كويس أو ي ومنظومه الأهلي ساعدتني ووفقنا في بطولات وبطولات لم نوفق واي محب للنادي ميبخلش بنقطة عرق ومرحلة واتقفلت وقد يكون في المستقبل حاجه بس محدش يعرف ايه هي".