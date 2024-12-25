نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل السعودية الرسمي أمام اليمن في كأس الخليج العربي 26 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره اليمني بعد قليل بستاد جابر مبارك الحمد الصباح في لقاء قوي بينهم ضمن منافسات الجولة 2 من كأس الخليج العربي "خليجي 26".

موعد مباراة السعودية واليمن

وتبدا صافرة انطلاق مباراة منتخب السعودية واليمن عصر الأربعاء في تمام الساعة 4:25 بتوقيت القاهرة والساعة 5:25 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 6:25 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل السعودية أمام اليمن

حراسة المرمى: العويس

خط الدفاع: الغنام، البليهي، تمبكتي، بوشل.

خط الوسط: كنو، المالكي، ناصر.

خط الهجوم: الجوير، الدوسري، رديف.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليمن

قنوات الكأس القطرية نايل سات،

التردد: 11919، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة الكأس المفتوحة سهيل سات

، التردد: 10770، معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة أبوظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة العراقية

القمر: نايل سات

التردد: 12562

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6