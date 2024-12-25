نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل السعودية الرسمي أمام اليمن في كأس الخليج العربي 26 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره اليمني بعد قليل بستاد جابر مبارك الحمد الصباح في لقاء قوي بينهم ضمن منافسات الجولة 2 من كأس الخليج العربي "خليجي 26".
موعد مباراة السعودية واليمن
وتبدا صافرة انطلاق مباراة منتخب السعودية واليمن عصر الأربعاء في تمام الساعة 4:25 بتوقيت القاهرة والساعة 5:25 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 6:25 بتوقيت أبوظبي.
تشكيل السعودية أمام اليمن
حراسة المرمى: العويس
خط الدفاع: الغنام، البليهي، تمبكتي، بوشل.
خط الوسط: كنو، المالكي، ناصر.
خط الهجوم: الجوير، الدوسري، رديف.
القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليمن
قنوات الكأس القطرية نايل سات،
التردد: 11919، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3
قناة الكأس المفتوحة سهيل سات
، التردد: 10770، معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3
تردد قناة أبوظبي الرياضية
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11411
الاستقطاب: أفقي H
معدل الترميز: 30000
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة العراقية
القمر: نايل سات
التردد: 12562
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 5/6