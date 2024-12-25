نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تعليم القاهرة” تفتتح معرض العلوم والهندسة.. منصة لإبداع الطلاب وتأهيلهم للمنافسات الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتحت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، المعرض المحلي للعلوم والهندسة (مسابقة آيسف الدولية) بحضور نخبة من قيادات التعليم والمهتمين بالبحث العلمي.

شهد المعرض مشاركة 110 طلاب من المرحلة الإعدادية والثانوية، قدموا 66 مشروعًا فرديًا وجماعيًا ضمن مختلف الفئات العمرية من 14 إلى 18 عامًا. تنوعت المشاركات بين مدارس حكومية، رسمية، لغات، خاصة، ومدارس التعليم الفني والزراعي والصناعي والتجاري، بالإضافة إلى مدارس STEM.

خلال جولتها، تفقدت "مدير المديرية" مشروعات الطلاب واستمتعت لعرض أفكارهم بابتكار وحماس. أعربت عن فخرها بتميز الطلبة وإبداعهم، مؤكدة أهمية هذه المسابقة في تحفيز الابتكار وتقديم حلول علمية وتقنية لمواجهة التحديات.

اختتمت الجولة بتكريم 33 مشروعًا اختارتها لجنة التحكيم من أساتذة الجامعات، تأهلت للمشاركة على مستوى الجمهورية.

في قاعة المسرح، بدأت مراسم التكريم بالسلام الوطني والقرآن الكريم، تلتها فقرات غنائية وطنية نالت إعجاب الحضور. تم تكريم قيادات التعليم والقائمين على المعرض بالدروع، كما تم تكريم الطلاب بميداليات تقديرًا لجهودهم وتشجيعهم على الاستمرار في مجال البحث العلمي.

يُذكر أن المسابقة تضمنت ورش عمل ومعارض تمهيدية في مختلف الإدارات التعليمية، حيث تنافس الطلاب في 21 مجالًا علميًا، شملت علوم الطب الحيوي، التكنولوجيا الهندسية، الروبوتات، الرياضيات، والكيمياء الحيوية، وغيرها.

المعرض يُعد فرصة حقيقية لتسليط الضوء على إمكانيات طلاب القاهرة، ويساهم في بناء جيل جديد من العلماء والباحثين القادرين على نشر العلم والتكنولوجيا محليًا ودوليًا.