الرياضة

تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة حرس الحدود بالدوري العام

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي تشكيل لاعبيه استعدادا للقاء حرس الحدود بعد قليل باستاد الإسماعيلية في سادس جولات مسابقة الدوري المحلي.

وجاء تشكيل الدراويش المختار على النحو كالتالي:

حارس مرمى.. أحمد عادل

خط الدفاع: حاتم سكر، محمد عمار،محمد نصر، محمد بيومي.

خط الوسط:عبد الرحمن الدح، محمد حسن، عماد حمدي، إيريك تراوري.

وفي الهجوم: مروان حمدي، خالد النبريصي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

عبد الله جمال، على الملواني،نادر فرج،هشام محمد،محمد وجدي،إبراهيم عبد العال،محمد خطاري،عبد الله السعيد، محمد زيدان.
 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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