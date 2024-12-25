نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة حرس الحدود بالدوري العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي تشكيل لاعبيه استعدادا للقاء حرس الحدود بعد قليل باستاد الإسماعيلية في سادس جولات مسابقة الدوري المحلي.

وجاء تشكيل الدراويش المختار على النحو كالتالي:

حارس مرمى.. أحمد عادل

خط الدفاع: حاتم سكر، محمد عمار،محمد نصر، محمد بيومي.

خط الوسط:عبد الرحمن الدح، محمد حسن، عماد حمدي، إيريك تراوري.

وفي الهجوم: مروان حمدي، خالد النبريصي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

عبد الله جمال، على الملواني،نادر فرج،هشام محمد،محمد وجدي،إبراهيم عبد العال،محمد خطاري،عبد الله السعيد، محمد زيدان.

