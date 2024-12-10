ياسمين رئيس تكشف كواليس "الهنا اللي انا فيه" وتُشيد بـ أحمد خالد صالح..ماذا قالت ؟

القاهرة - محمد ابراهيم -



أشادت ياسمين رئيس بموهبة أحمد خالد صالح التمثيلية كما تحدثت عن كواليس فيلم "الهنا اللي أنا فيه " الذي تنتظر عرضه قريبًا .

وحلت ياسمين رئيس كضيفة مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج صاحبة السعادة عبر DMC ، حيث كانت دنيا توقظها أثناء التصوير وتقول لها: "تعبانة إيه، أنتِ نايمة 8 ساعات"، وتجدها نشيطة وتشغل أغاني رضا البحراوي، مما أضفى جوًا من المرح على الكواليس.

كما أشادت ب أحمد خالد صالح مشيرة أنه اكتشاف كإنسان وفنان ، يتمكن من تجسيد الشخصية بسلاسة ودون مجهود أو تصنّع.

تفاصيل فيلم الهنا اللي انا فيه



يبدأ إعلان الفيلم، بنصائح من شخصية أحمد (كريم محمود عبد العزيز) عن الزواج، قبل أن تطلب منه زوجته (ياسمين رئيس) الطلاق لإهماله لها، وبعدها تبدأ سلسلة من الأحداث الكوميدية بطلب الزوجة من صديقتها فوزية (دينا الشربيني) الزواج من زوجها، وتوافق فعلا على طلبها، لينطلق الثلاثة في رحلة شهر عسل مليئة بالمفارقات، لكن في نفس الوقت تثير التساؤل حول السبب الذي دفع الزوجة لعرض الأمر على صديقتها، وموافقتها على مشاركة زوجها معها.

قصة فيلم “الهنا اللي أنا فيه”



ويظهر البوستر التشويقي أقدام بطلتي الفيلم تتوسطهما قدم مكسورة لبطل الفيلم، في إشارة لوجود صراع على رجل، حيث تدور أحداث الفيلم حول زوجة تعيش حياة زوجية طبيعية لكن تكتشف سر خطير يجعلها تغيير حياة زوجها للأبد.



أبطال فيلم “الهنا اللي أنا فيه”



ويشارك في بطولة الفيلم حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى. ومن إنتاج نيوسنشري، وأفلام مصر العالمية، وفيلم سكوير، وأوسكار فيلمز، وفيلمولوجي، وبداية فيلمز، توزيع داخلي دولار فيلم وتوزيع خارجي اورينت فيلمز.