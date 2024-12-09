حنان مطاوع تكشف عن أسرار لأول مرة تخص والدها الراحل كرم مطاوع تحدثت الفنانة حنان مطاوع عن والدها الفنان الراحل كرم مطاوع مع حلول ذكرى وفاته التي توافق اليوم 9 ديسمبر.قالت ح إقرأ المزيد

تحدثت الفنانة حنان مطاوع عن والدها الفنان الراحل كرم مطاوع مع حلول ذكرى وفاته التي توافق اليوم 9 ديسمبر.

قالت حنان مطاوع إن والدها الفنان الراحل كرم مطاوع، يمثل قيمة فنية كبيرة ويعتبر واحدا من الرواد الحقيقيين في المسرح العربي، وأحدث نهضة مسرحية كبيرة عقب عودته من إيطاليا، وكانت لديه أفكار حديثة ومتطورة، مؤكدة: "كان رائد مسرحي وقدم عروض مسرحية عبقرية ما كانتش مشابهة للعروض اللي كانت موجودة في الزمن ده، وعملت طفرة مسرحية مش بس في مصر لأ في الوطن العربي كله".

وأوضحت الفنانة حنان مطاوع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الاعلاميتين منى عبد الغني ومها بهنسي، أن والدها كان نموذجا متفردا، قليل الكلام، ولدية القدرة على التعبير عن رأيه بقوة، قائلة: "كان ممكن يمشي عكس التيار لو هو مؤمن بشيء، كان شخص مختلف أوي في قراراته، في أفكاره، في اتجاهاته بشكل عام، سواء اتجاهاته السياسية، الحياتية، الاجتماعية".

وأشارت الفنانة حنان مطاوع إلى أن والدها غرس فيها حب التحليل والتفكير النقدي، وترك أثراً كبيراً على نظرتها للأعمال الفنية خاصة من حيث فهم الموسيقى، مؤكدة أنها دائماً تستحضر مبادئه عند اختيار أدوارها الفنية.