تعرف على موعد عرض مسرحية مشيرة الخطيرة بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد

القاهرة - محمد ابراهيم - يتشوق الجمهور السعودي لعرض مسرحية مشيرة الخطيرة بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، والتي تدور أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي.

ليلى علوي تعلن موعد عرض مسرحية مشيرة الخطيرة

وكشفت ليلى علوي عبر حسابها علي موقع انستجرام عن موعد عرض مسرحية مشيرة الخطيرة بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، وكتبت: انتظروني في مسرحية مشيرة الخطيرة من بطولتي أنا والفنان بيومي فؤاد، من 18 حتى 22 ديسمبر، على مسرح محمد العلي.

https://www.instagram.com/p/DDVFzZeouSn/?igsh=YTBmMTVqeG9mdDdz

التعاون بين ليلى علوي وبيومي فؤاد في المسرح

والمسرحية تمثل التعاون الثاني على التوالي بين ليلى علوي وبيومي فؤاد على مستوى المسرح، حيث قدما سويًا في يناير الماضي مسرحية الصندوق الأحمر، بطولة ميمي جمال، طارق الإبياري، رنا رئيس، سليمان عيد، ومروة عبدالمنعم، وأخرجها طارق الإبياري.

أبطال مسرحية مشيرة الخطيرة

وجاءت مسرحية مشيرة الخطيرة، من بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، إيمان السيد، سليمان عيد، نور إيهاب، مروة عبدالمنعم، وإبرام سمير، وتدور أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي.

اعمال جمعت ليلى علوي وبيومي فؤاد

تعاون الثنائي ليلى علوي وبيومي فؤاد في 7 أعمال عبر مسيرة كل منهما الفنية، والبداية كانت بمسلسل بنت من شبرا، وايضا تعاونا مجددًا في حكاية هالة والمستخبي، ضمن مسلسل حكايات وبنعيشها عام 2009، كما اجتمعا في مسلسل هي ودافنشي عام 2016، وأخيرًا قدمت ليلى وبيومي أفلام ماما حامل وشوجر دادي وجوازة توكسيك في بطولة مشتركة بالسينما، بالإضافة إلى مسرحية الصندوق الأحمر في موسم الرياض الماضي.

أحدث أعمال ليلى علوي

ويذكر ان أحدث أعمال ليلى علوي فيلم «المستريحة» يوم 1 يناير بدور العرض السينمائي ويشاركهم البطولة عمرو عبدالجليل، ومحمد رضوان، ومحمود الليثي، وعمرو وهبة، ومصطفى غريب، ونور قدري، وعبدالرحمن ظاظا، من تأليف محمد عبدالقوي، وأحمد أنور، وأسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول شاهيناز (ليلى علوي) وهى نصابة تدخل في صراعات مع بيومي فؤاد من أجل الوصول إلى قطعة ألماس، فيما تستعين في مهمتها بأبنائها.