هالة سرحان تتألق على ريد كاربت افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرصت الإعلامية الشهيرة هالة سرحان على حضور افتتاح الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي انطلقت فعالياته منذ قليل.

يعد المهرجان أحد أبرز الفعاليات الفنية في مصر والوطن العربي، ويجمع نخبة من نجوم السينما وصناع الأفلام من مختلف أنحاء العالم.

فيلم "أحلام عابرة" ينقل صوت فلسطين إلى العالم



اختير فيلم "أحلام عابرة" للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي ليكون الفيلم الافتتاحي لهذا العام، وهو فيلم روائي طويل يعرض لأول مرة عالميًا.

يحكي الفيلم قصة مؤثرة عن سامي، الفتى البالغ من العمر 12 عامًا، الذي ينطلق في رحلة عبر عدة مدن فلسطينية برفقة عمه وابن عمه الأكبر، بحثًا عن طائره المفقود.

تجسد هذه الرحلة واقع الحياة اليومية للفلسطينيين، وتلقي الضوء على التحديات الاجتماعية والنفسية التي تواجههم. يشارك في بطولة الفيلم عادل أبو عياش، إميليا ماسو، وأشرف برهوم، ويعتبر تصويره، الذي تم في بيت لحم، نافذة للمشاهدين للتعرف على عمق الحياة الفلسطينية.

تحديات مالية تواجه المهرجان وحسين فهمي يكشف عن خطة الاستدامة



وفي إطار التحديات المالية التي تواجه معظم المهرجانات السينمائية عالميًا، تحدث الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن كيفية التغلب على هذه العقبات في حوار مع المركز الصحفي للمهرجان.

أكد فهمي أن المهرجان اعتمد هذا العام على نظام يجمع بين القطاعين العام والخاص، مما ساهم في تعزيز ميزانية المهرجان وضمان استمراريته.

استعادة ثقة الرعاة وتعزيز دعم الصناعة المحلية



وأضاف حسين فهمي: "نجحنا في استعادة ثقة الرعاة هذا العام، وذلك بفضل شراكاتنا مع شركات مصرية داعمة للصناعة المحلية، مما انعكس إيجابًا على ميزانية المهرجان. الدولة أيضًا قدمت دعمًا كبيرًا للمبادرات، ما ساعدنا على تهيئة بيئة ملائمة لنجاح المهرجان وإطلاقه بشكل يليق بمكانة مصر الثقافية والفنية".

موقف ثابت من القضية الفلسطينية



كما شدد فهمي على التزام المهرجان بمقاطعة أي جهة أو شركة مدرجة على قائمة المقاطعة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن المهرجان ينحاز دائمًا لقضايا الشعوب العربية، ويسعى لأن يكون صوتًا للفن الذي يعبر عن المواقف الإنسانية النبيلة.