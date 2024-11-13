ليلى علوي: 'المستريحة فيلم لذيذ ونازل 19 ديسمبر'

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة ليلى علوي عن فيلمها الجديد " المستريحة" المقرر عرضه بالسينمات خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم بدار الأوبرا المصرية



قالت ليلى علوي خلال تصريحات تليفزيونية على هامش المهرجان: المستريحة فيلم لذيذ ونازل يوم 19 ديسمبر وأتمنى يعجب الجمهور.

حقق فيلم آل شنب بطولة ليلى علوي، إيرادات في أول يوم عرض بالسينما تقدر بـ413 ألفا و819 جنيها، وتصدر قائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر خلال 24 ساعة، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

يضم فيلم آل شنب من بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوي، خالد سرحان، علي الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، والفيلم تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.