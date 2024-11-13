بعد نجاح بين السطور.. انتعاشة فنية للنجم أحمد فهمي بنقطة سوداء وتليجراف

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش النجم أحمد فهمي، حالة من النشاط الكبير على المستوى الفني، ويُعرض حاليًا له مسلسل نقطة سودة، علي شاشة قناة "Mbc”وحقق ردود فعل إيجابية بعد عرض أول حلقتين من العمل وأشاد الجمهور بفكرة العمل وأنهم منتظرين الحلقات القادمة.

أبطال مسلسل نقطة سودة



ويشارك في بطولة مسلسل نقطة سودة بجانب النجم أحمد فهمي، كل من: الفنانة ناهد السباعي، إلى جانب العديد من الفنانين منهم سماح أنور، ووفاء عامر، وأحمد بدير، وناهد رشدي. بالإضافة إلى هدى الإتربي، وأحمد مجدي، وسارة سلامة.

النجم أحمد فهمي من مسلسل “نقطة سوداء”

وكان قد عُرض له مؤخرًا مسلسل “بين السطور” وحقق خلاله نجاحًا كبيرًا ولقى إشادات الجمهور والنقاد أثناء وبعد العرض.

تفاصيل مسلسل تليجراف



ويعمل النجم أحمد فهمي، حاليًا على تصوير مشاهد مسلسله الجديد الذي يحمل اسم تليجراف، والذي سيخوض به السباق الرمضاني المقبل 2025.

وتليجراف، هو اسم غير النهائي للعمل، وتعمل الشركة المنتجة على ترشيح واختيار باقي أبطال العمل الدرامي القائم على أحداث اجتماعية يتم تقديمها في إطار من التشويق والإثارة.