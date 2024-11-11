وفاة الشاعر المصري محمد إبراهيم أبو سنة

وفاة الشاعر المصري محمد إبراهيم أبو سنةنعت وزارة الثقافة المصرية وعدد من المثقفين ودور النشر العربية الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة، الذي توفي الأحد عن عمر 87 عاما.

ولد أبو سنة عام 1937 بمحافظة الجيزة وتخرج في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر قبل أن يعمل محررا بالهيئة العامة للاستعلامات، ثم مشرفا على البرامج الإبداعية والنقدية بإذاعة القاهرة، ثم مديرا عاما لإذاعة البرنامج الثقافي.

وأصدر ديوانه الأول عام 1965 بعنوان "قلبي وغازلة الثوب الأزرق"، وتوالت بعده سلسلة طويلة من الدواوين منها "حديقة الشتاء"، و"أجراس المساء"، و"تأملات في المدن الحجرية"، و"البحر موعدنا"، و"موسيقى الأحلام".

