ريال مدريد: حان وقت الثقة بلاعبي الأكاديمية!

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 04:00 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن وجود أصوات كثيرة داخل ريال مدريد، تطالب بوجوب الاعتماد على لاعبي الأكاديمية، بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

ويبحث ريال عن سد النقص في خط دفاعه، ولا يزال هناك تردد بشأن إمكانية دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل..

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية: “في ريال مدريد، هناك أصوات مؤثرة تُفضل الثقة بلاعبي الأكاديمية بدلاً من التعاقد مع لاعبين جدد في يناير/كانون الثاني المقبل”.

وأضافت الصحيفة: “لا يمكن استبعاد إبرام تعاقدات جديدة، ولكن هناك المزيد والمزيد من الأصوات التي تفكر أنه يمكن المراهنة على الأكاديمية”.

ولا يحظى لاعبو أكاديمية الميرنجي، بثقة كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق، بشكل كبير، حيث رحل أكثر من لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية بسبب هذا الأمر.

ولكن يتوجب على المدرب الإيطالي، الآن، الاعتماد عليهم، في ظل النقص الكبير الذي يعاني منه الفريق، على الأقل حتى موعد فتح السوق الشتوية.