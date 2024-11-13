القاهرة - محمد ابراهيم -

يتصدر مسلسل “نقطة سودة” الترند على منصة X في مصر بعد عرض أولى حلقاته، حيث حظي بإهتمام واسع من الجمهور بسبب حبكته الدرامية المثيرة وأداء فريق العمل المميز.

نقطة سودة يتصدر الترند على منصة X #مصر

أبطال مسلسل "نقطة سودة"

يشارك في بطولة مسلسل نقطة سوداء، مجموعة من النجوم أبرزهم: أحمد فهمي، ناهد السباعي، وفاء عامر، سوسن بدر، سارة سلامة، نضال الشافعي، أحمد خالد صالح، سماح أنور، هاجر أحمد، هدى الإتربي، أحمد بدير، أحمد مجدي، أشرف عبد الغفور، ومازن عبد الناصر، ومن تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.



و يعرض مسلسل "نقطة سودة" يوميًا على قناة MBC مصر ومنصة “شاهد” من الأحد إلى الخميس.

أحداث مسلسل "نقطة سودة"

تدور أحداث العمل حول صراعات في شركة كبيرة تتورط فيها العديد من الشخصيات في مشاهد مليئة بالتشويق والإثارة، حول رضوى وشقيقها صلاح يضعان خطة شيطانية للإنتقام من عائلة السيوفي وإمبراطوريتها، لكن تلك الخطة تجد محاولة للتصدي لها من قبل الثنائي عمر وعلي السيوفي، وهو ما يتسبب في انعطاف الأمور بشكل خطير، حينما يقع الثنائي رضوى وعمر في حب بعضهما رغم العداء المشتعل بين الطرفين.

حيث ينتمي المسلسل المصري "نقطة سودة" لنوعية مسلسلات الإثارة والغموض والتشويق، كما ينتمي إلى فئة الأعمال ذات 15 حلقة فقط، حيث يتناول خطة شيطانية تنطلق أحداثها خلال الحلقات.