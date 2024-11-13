فن ومشاهير

إلغاء ترخيص 'الملحد' ومنع عرض الفيلم في كافة دور العرض

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القاهرة - محمد ابراهيم - إلغاء ترخيص الملحد ومنع عرض الفيلم في كافة دور العرض

بوستر فيلم الملحد
بوستر فيلم الملحد

بعد الجدل الذي أثاره فيلم الملحد في الفترة الماضية قبل عرضه في دور العرض السينمائية، صدر اليوم تقرير المفوضين في الدعوى 85645 المقامة من المستشار مرتضي منصور، والذي طالب فيه بإلغاء ترخيص عرض فيلم الملحد ومنع عرض الفيلم في كافة دور العرض السينمائية في مصر وخارجها وجميع المنصات.

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البوستر الرسمي لفيلم الملحد

سبب تأجيل فيلم الملحد

كان من المفترض عرض الفيلم لأول مرة في دور العرض السينمائية في يوم 14 من شهر أغسطس الماضي، إلا إنه صدر قرار بتأجيل الفيلم لعدة إعتبارات منها الهجوم الشديد الذي لاقاه الفيلم منذ أن طرحت الشركة المنتجة البرومو التشويقي للفيلم.

قصة فيلم الملحد

ومن الجدير بالذكر أن قصة فيلم الملحد تدور حول الشاب أحمد حاتم الذي يتجه إلى الإلحاد بسبب تشدد والده الديني وتعصبه مما جعل إبنه يتجه إلى الإلحاد والكفر، ومن ثمّ تدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.

طاقم عمل فيلم الملحد

ويشارك في بطولة فيلم الملحد كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان محمود حميدة، أحمد حاتم، حسين فهمي، صابرين، شيرين رضا، تارا عماد، الراحل مصطفى درويش، أحمد السلكاوي، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وإنتاج أحمد السبكي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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