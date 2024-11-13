غدًا.. نور النبوي ضيف برنامج "أسرار النجوم"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الفنان نور النبوي، غدًا الخميس الموافق 14 نوفمبر، ضيفًا في برنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، ومن المقرر أن يكشف خلال اللقاء عن كثير من الأسرار المتعلقة بحياته الخاصة ومشواره الفني، كما يكشف كواليس وسر نجاح مسلسله الآخير "6 شهور"، الذي يعرض حاليا على منصة “watch it”.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "نجوم إف إم"،على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" البوستر الرسمي للحلقة، وأرفقت به تعليقًا:" استنوا بكرة الفنان نور النبوي مع إنجي علي في برنامج أسرار النجوم بكرة الساعة 8 بالليل".

منشور نجوم إف إم

تفاصيل مسلسل "6 شهور"

و مسلسل "6 شهور" من بطولة نور النبوي، نور إيهاب، مراد مكرم، أمجد الحجار، مروان فارس، ميشيل ميلاد، وسلوى محمد علي، ويعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.

أحداث مسلسل "6 شهور"

وتدور أحداث مسلسل 6 شهور من بطولة نور النبوي، في إطار اجتماعي لايت، يحمل مفاجآت عديدة، ويناقش عالم الـ Real Estate، كما يركز على حياة الشباب ومشاكلهم في العمل بعد التخرج من الجامعة.