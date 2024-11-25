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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 07:54 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الثلاثاء الموافق في 26-11-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “يكون الطقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطب ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية”.

 

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً، شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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