متى يصبح استئصال المرارة ضرورياً

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 07:54 مساءً - مقدمة حول المرارة ودورها في الجسم

المرارة هي عضو صغير يقع تحت الكبد، وتتمثل مهمتها الأساسية في تخزين الصفراء التي يفرزها الكبد لهضم الدهون. يلعب هذا العضو دورًا مهمًا في الجهاز الهضمي، ولكنه في بعض الأحيان يمكن أن يسبب مشاكل صحية تستدعي التدخل الطبي.

الأسباب الشائعة لمشاكل المرارة

يمكن أن تحدث مشاكل المرارة بسبب العديد من العوامل، والتي تشمل:

حصوات المرارة: تتكون من جزيئات صلبة في الصفراء تتشكل في المرارة، وقد تسبب ألمًا شديدًا.

التهاب المرارة: يمكن أن يحدث بسبب الحصى أو العدوى، مما يؤدي إلى تهيج جدار المرارة.

مشاكل القناة الصفراوية: مثل انسداد القنوات التي تنقل الصفراء من المرارة والكبد إلى الأمعاء الدقيقة.

الخراج أو الالتهابات الحادة في المنطقة المحيطة بالمرارة.

أعراض مشاكل المرارة

تتنوع الأعراض التي قد تشير إلى مشاكل في المرارة، وتتمثل في:

ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن أو ألم يمتد إلى الكتف الأيمن وأحيانًا إلى الظهر.

الغثيان أو القيء بعد تناول الدهون.

الحمى والقشعريرة، مما يدل على وجود التهاب.

اليرقان، وهو اصفرار الجلد وبياض العينين، مما يدل على انسداد القنوات الصفراوية.

متى يصبح استئصال المرارة ضروريًا؟

في الحالات التي يكون فيها الألم مستمرًا أو متزايدًا أو تؤثر المشاكل في نوعية حياة المريض، يصبح استئصال المرارة ضرورياً. من الحالات الشائعة التي تستدعي الاستئصال:

حصوات المرارة المؤلمة والتي تسبب مضاعفات مثل التهاب المرارة الحاد أو المزمن.

التهاب القناة الصفراوية المتكرر.

خراجات كبيرة أو تشكيل نسيج ندبي في المرارة.

المرارة متكلسة، وهو خطر محتمل لتطور السرطان.

الخيارات الجراحية لاستئصال المرارة

يُعد استئصال المرارة عملية جراحية شائعة تُعرف باسم “استئصال المرارة بالجراحة التقليدية” أو “استئصال المرارة بالمنظار” كأكثر الخيارات شيوعاً وأماناً. يُقرر الطبيب الجراح الطريقة الأنسب بناءً على الحالة الصحية للمريض والمضاعفات المحتملة.

في الختام، على الرغم من أن مشاكل المرارة قد تكون مزعجة، إلا أن العلاج الجراحي يوفر حلاً فعالاً للعديد من الحالات. إذا كنت تعاني من أعراض مشابهة، يُنصح باستشارة الطبيب للحصول على التشخيص والعلاج المناسب.